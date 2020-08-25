لا تزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب غائبة شيئاً ما عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد القرار الذي أخذته في نهاية العام 2019.

لكن طمأنت شيرين متابعينها من خلال تغريدة عبر حسابها الخاص عبر موقع تويتر كاتبةً: "بفرح جداً لما بشوفكم فاكرينني طول الوقت وبتسألوا عليا. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر."



وكشفت شيرين في التغريدة أنها تقوم بتحضير ألبوم جديد كما وانها ستعود إلى متابعينها في أقرب وقت ممكن.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين: 'أنا مرتاحة كدة أكثر'... وما جديد أعمالها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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