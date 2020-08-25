عبارات تسعدين زوجك بها... لا تتردّي في قولها!

هنا قائمة تضم عبارات قوليها لزوجك ليشعر بالارتياح، فلماذا لا تجربّي بعضها اليوم؟
*شكرا على كلّ ما تفعله من أجلي ومن أجل حبنا، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي عندما تخدمني بطرق صغيرة كهذه. *لا أستطيع أن أصدق كيف تعاملني بهذه الطريقة الحنونة، أنت هدية من الله أشكره كل يوم على إرسالها لي.
*انت صديقي المفضل.
*أنا أحبك أكثر من أي وقت مضى.
*من الرائع مشاهدة الرجل الذي أصبحت عليه منذ أن تزوجنا.
*"يقولون أن الحب يمكن أن يحدث في لحظة واحدة ، لكنني لم أؤمن بذلك حتى اللحظة التي وقعت فيها في حبك".
*عندما أنظر إلى عينيك ، أرى العالم الذي أود أن أكون فيه فقط معك أنت حبيبي.
*إذا استطعت أن أعيش حياتي كلها ، فإن الشيء الوحيد الذي كنت سأغيره هو أنني كنت سألتقي بك منذ زمن.
*أشعر بالحماية والأمان عندما تكون حولي .
*لا يوجد أي شخص في العالم يستطيع أن يفهمني بشكل أفضل مما تفعله.
*أنت تعرف دائمًا كيف تجعلني أبتسم ، حتى عندما أكون حزينة ومحبطة.
*لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونك.
*أصدقائي يشعرون بالغيرة لأنني أملك شريكا مثلك في حياتي.
*شكرا على كلّ ما تفعله من أجلي ومن أجل حبنا، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي عندما تخدمني بطرق صغيرة كهذه.
*أنا امرأة مختلفة بسبب طريقة حبك المجنونة لي(تحبني ، تقودني برفق ، تجعلني أشعر بالأمان ، إلخ).
*انت صديقي المفضل.
*أنا أحبك أكثر من أي وقت مضى.
*من الرائع مشاهدة الرجل الذي أصبحت عليه منذ أن تزوجنا.
*"يقولون أن الحب يمكن أن يحدث في لحظة واحدة ، لكنني لم أؤمن بذلك حتى اللحظة التي وقعت فيها في حبك".
*عندما أنظر إلى عينيك ، أرى العالم الذي أود أن أكون فيه فقط معك أنت حبيبي.
*إذا استطعت أن أعيش حياتي كلها ، فإن الشيء الوحيد الذي كنت سأغيره هو أنني كنت سألتقي بك منذ زمن.
*أشعر بالحماية والأمان عندما تكون حولي .
*لا يوجد أي شخص في العالم يستطيع أن يفهمني بشكل أفضل مما تفعله.
*أنت تعرف دائمًا كيف تجعلني أبتسم ، حتى عندما أكون حزينة ومحبطة.
*لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونك.
*أصدقائي يشعرون بالغيرة لأنني أملك شريكا مثلك في حياتي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.