عبارات تسعدين زوجك بها... لا تتردّي في قولها!

هنا قائمة تضم عبارات قوليها لزوجك ليشعر بالارتياح، فلماذا لا تجربّي بعضها اليوم؟

*شكرا على كلّ ما تفعله من أجلي ومن أجل حبنا، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي عندما تخدمني بطرق صغيرة كهذه.

*أنا امرأة مختلفة بسبب طريقة حبك المجنونة لي(تحبني ، تقودني برفق ، تجعلني أشعر بالأمان ، إلخ).



*لا أستطيع أن أصدق كيف تعاملني بهذه الطريقة الحنونة، أنت هدية من الله أشكره كل يوم على إرسالها لي.*انت صديقي المفضل.*أنا أحبك أكثر من أي وقت مضى.*من الرائع مشاهدة الرجل الذي أصبحت عليه منذ أن تزوجنا.*"يقولون أن الحب يمكن أن يحدث في لحظة واحدة ، لكنني لم أؤمن بذلك حتى اللحظة التي وقعت فيها في حبك".*عندما أنظر إلى عينيك ، أرى العالم الذي أود أن أكون فيه فقط معك أنت حبيبي.*إذا استطعت أن أعيش حياتي كلها ، فإن الشيء الوحيد الذي كنت سأغيره هو أنني كنت سألتقي بك منذ زمن.*أشعر بالحماية والأمان عندما تكون حولي .*لا يوجد أي شخص في العالم يستطيع أن يفهمني بشكل أفضل مما تفعله.*أنت تعرف دائمًا كيف تجعلني أبتسم ، حتى عندما أكون حزينة ومحبطة.*لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونك.*أصدقائي يشعرون بالغيرة لأنني أملك شريكا مثلك في حياتي.