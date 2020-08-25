رئيس مجلس الأمن: لسنا بصدد اتخاذ اجراءات جديدة بشأن العقوبات على طهران

اعلن الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي خوسيه سينجر، الثلاثاء، ان المجلس ليس بصدد اتخاذ اجراءات جديدة بشأن العقوبات على طهران.

وقال خوسيه "لسنا في موقف يسمح باتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن طلب واشنطن إعادة العقوبات على طهران". وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة نووية جديدة في حال عودة الإدارة الأمريكية للاتفاق الحالي الذي انسحبت منه.

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