حاكم دبي يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح .



برئاسة وزير التسامُح والتعايش، وعُضويّة: معالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي نـورة بنت محمــد الكعبي، وسلطـان بــطي بن مجــرن، ود. عــلي بـن سباع المــرّي، وأحمـــد إسماعيـل آل عباس، بالإضافة إلى العُضـــو المُـنتدب للمـعهـد، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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