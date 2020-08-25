موقع بريطاني: معظم مرتزقة أردوغان في لبيبا بدون رواتب منذ 5 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف موقع بريطاني متخصص في الصحافة الاستقصائية، عن أن معظم مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لبيبا، بدون رواتب منذ 5 أشهر.



وشكك موقع إنفستيجيتف جورنال ومقره لندن، في إمكانية صمود وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق غير الدستورية التي يقودها فايز السراج، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حيث أثار حالة تذمر بين المرتزقة، الذين قالوا إن أنقرة لم تف بوعدها لهم، واعترفوا بارتكاب جرائم نهب لمنازل الليبيين، وفقا للعين.

وانضم آلاف المرتزقة إلى المليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس.

وقال طه حمود أحد أعضاء فيلق المجد ضمن مرتزقة أردوغان، وهو فصيل نقلت تركيا المئات من عناصره إلى ليبيا: "لدينا حرية حركة في مصراتة. يمكننا الخروج بمفردنا. وجدنا الكثير من المنازل المهجورة بداخلها ذهب".

لم يتورع حمود خلال المقابلة عن الاعتراف بقيامه ومن معه بنهب منازل الليبيين في مصراتة، قائلا: "كلنا نشارك في النهب منذ الهجوم التركي على مدينة عفرين السورية واحتلالها. هنا لم يدفعوا لنا ما وعدوا به، لذلك فهي طريقة جيدة لكسب المزيد من المال".

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وذكر المرتزقة أنهم تلقوا وعودا بالحصول على راتب شهري يبلغ نحو ألفي دولار مقابل القتال في ليبيا، لكن عددا كبيرا منهم قال إنهم يتقاضون مبالغ أقل بكثير، فيما أوضح البعض أنهم ظلوا في ليبيا لأكثر من 5 أشهر ولم يتلقوا سوى راتب شهر واحد.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن اللقاء الذي جرى قبل أيام في ليبيا بين وزيري الدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي أكار والسراج، تم خلاله الاتفاق على زيادة رواتب المرتزقة السوريين بنسبة 30%.

لكن عمر ياغي، أحد أفراد "فرقة حمزة" المتمركزة في منطق عين زارة القريبة من طرابلس، يرى أن هذا "مجرد كلام".

وأضاف: "دائما ما يخبرنا قادتنا أننا سنتقاضى الرواتب قريبا لكن هذا لا يحدث. ربما قالوا إنهم سيدفعون أكثر لأنهم اعتقدوا أنهم سيحتاجوننا لمهاجمة سرت، لكن لماذا يحتاجون إلينا الآن؟"

ويقول عمر إنه يتلقى معلومات من أصدقائه في سوريا أكثر مما يحصل عليه من أي شخص في ليبيا: "إنهم لا يخبروننا بأي شيء هنا. نسمع أخبارا من سوريا ونسمع شائعات أيضا. لا نعرف أي شيء على وجه اليقين حتى يحدث".

ورغم بيان وقف القتال، لا تزال تركيا مستمرة في تدريب المرتزقة بهدف إرسالهم إلى ليبيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أنه تم رصد سفن عسكرية تركية تتقدم نحو سرت خلال الساعات الماضية، مما يعكس عدم جدية أنقرة في التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار.