مصر تعلن نتائج القمة الثلاثية بين السيسي والملك عبدالله الثاني والكاظمي

أعلنت مصر عن نتائج القمة الثلاثية التي عقدت اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عمان، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن القمة الثلاثية تناولت سبل تعزيزالتعاون الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق بمختلف المجالات.

وأوضح راضي أن القمة المصرية الأردنية العراقية ناقشت القضايا التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث أن الزعماء الثلاثة تناولوا أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، تقوم على الأهداف التنموية المشتركة.

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وأكد الرئيس السيسي خلال القمة على "استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات لاشقائها في الاردن والعراق، وكذلك اقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني".

وأشار المتحدث إلى أن القمة الثلاثاية تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس السيسي على "أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة".

وتابع أن القمة تناولت تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاث "دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأضاف راضي أن القمة تناولت مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد القادة الثلاث "تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الاطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية".