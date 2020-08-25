رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن من السودان: «يمكن حل ملف سد النهضة ودياً»

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، آبي أحمد، بياناً اليوم الثلاثاء بشأن سد النهضة.

وأكد الجانبان في بيانهما، خلال زيارة آبي أحمد للعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، على دعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وبحسب البيان، الذي تلاه وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الجانبين بحثا دعم الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة الإثيوبي عبر الحوار الثلاثي بين دول السودان وإثيوبيا ومصر.

من جهتها، أكدت إثيوبيا "دعم السودان لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأميركية ودعم الحكومة الانتقالية الحالية".

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وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، إمكانية التوصل إلى "حل ودي" بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشددًا على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ"حسن نية".

وكان آبي أحمد قد وصل صباح اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي لأول مرة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

يشار إلى أن سد النهضة أصبح منذ 2011 مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن مصر تعتبره تهديداً حيوياً لها إذ أن نهر النيل يوفر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا البدء في تعبئة سدها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.