هل”الناموس” والحيوانات المنزلية تنقل عدوى كورونا إلى الإنسان؟.. وزارة الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه لم يثبت علميا، أن يكون فيروس كورونا المستجد ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحشرات المنزلية، أو الناموس.

وقال معاد المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحية العامة، في تصريحه الأسبوعي، بشأن الوضعية الوبائية في المغرب، إنه إلى حدود اليوم، لم يثبت علميا أن تكون الحيوانات المنزلية قد ساهمت في انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المرابط أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من إنسان إلى آخر بطريقة مباشرة، ولم يسبق الحديث عن انتقاله عن طريق “الناموس”، وغيرها من النواقل.

وأضاف المتحدث نفسه أن هناك بعض الحيوانات أصيبت بالفيروس في بعض الدول، لكنها نادرة، وقليلة جدا، ولم يثبت أن المنزلية منها تنقل المرض.

