وزارة الصحة: المغرب ودع أسوأ أسبوع له من حيث وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب ودع أسوأ أسبوع، منذ دخول فيروس كورونا للبلاد، من حيث أعداد الوفيات، التي سجلت خلاله.

وقالت الوزارة، اليوم، في تصريحها الأسبوعي، إنه، خلال الأسبوع الماضي، وإلى حدود الأحد الماضي، سجلت 9860 حالة منها 37 حالة واردة، و230 وفاة، ما يمثل ربع الوفيات، التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء، مسجلة ارتفاعا مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه بـ40 في المائة.

إقليميا، قالت الوزارة إن 24 إقليما سجلت أقل من 10 لكل مائة ألف نسمة، فيما أن ستة أقاليم سجلت أكثر من 50 لكل مائة ألف نسمة، وهي أقاليم بولمان، اليوسفية الدارالبيضاء، مراكش بني ملال،وصفرو.

وسجلت الوزارة كذلك ارتفاع الحالات النشطة منذ رفع الحجر، وبلغ معدلها 41 لكل مائة ألف نسمة، أدناها في جهة الشرق، التي سجلت أقل من 10 حالات لكل مائة ألف، تليها كلميم، والساقية الحمراء، وأعلاها في جهات سجلت أزيد من 50 حالة لكل مائة ألف نسمة.

وخلال 23 يوما من شهر غشت، قالت الوزارة إنها سجلت 54 في المائة من مجموع الحالات، بمعدل 77 مصابا من كل مائة ألف نسمة، وسجل فيها كذلك 60 في المائة من مجموع الوفيات، كما سجل خلالها تراجع تصنيف المغرب عالميا، من حيث أعداد الإصابات، والوفيات.