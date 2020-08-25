صهر ثريا جبران: تشبثت بالحياة لآخر لحظة لكن المرض هزمها -فيديو

كشف الإعلامي محمد أبو السهل، زوج أخت الفنانة الراحاة ثريا جبران، عن التفاصيل الأخيرة من حياتها، قبل أن تسلم الروح بارئها ليلة أمس الاثنين عمر يناهز 68 سنة بعد معاناة مع مرض السرطان.

وتحدث أبو السهل عن مقاومة أيقونة المسرح المغربي للمرض لآخر لحظة في حياتها، علما أنها حضيت برعاية ملكية في أزمتها المرضية الأخيرة.

وتذكر أبو السهل في حديثه مع “اليوم 24” مدى اعتبار ثريا جبران للمسرح الذي أبدعت فيه، أداة لمحاربة الجهل والأمية والتخلف.

وتعتبر ثريا جبران واحدة من أشهر فنانات المسرح والدراما في المغرب والعالم العربي، .كما جربت العمل الحكومي بتوليها وزارة الثقافة سنة 2007، فكانت بذلك أول فنانة عربية تتولى منصبا حكوميا، ولكنها طلبت اعفاءها منه سنة 2009 بسبب أزمتها الصحية.