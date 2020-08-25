من أكبر منطقة موبؤة في طنجة إلى صفر إصابة بكورونا.. حي بنكيران نموذجا

يعتبر حي بنكيران، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بؤرة، تعد الأكبر في المدينة، حيث وصل عدد الإصابات المسجلة فيه إلى 400 إصابة مؤكدة، ما دفع السلطات في المدينة إلى تشديد الاجراءات المتخذة، لحصر الوباء.

واتخذت السلطات المحلية في مدينة طنجة مجموعة من الإجراءات، قبل يوم من عيد الأضحى، تمثلت في إغلاق الوحدات الصناعية القريبة من الأحياء الموبؤة إلى غاية 12 غشت الجاري، منها المنطقة الصناعية امغوغة، التي تحتوي على عدد من العاملين، الذين يقطنون في حي بنكيران.

إخضاع مخالطين وسكان منطقة حي بنكيران لتحاليل كورونا

أجرت السلطات في طنجة تحاليل لفيروس كورونا المستجد لمجموعة من المواطنين، والتجار في قاعة الوعري في حي بنكيران.

وحسب مصادر طبية، فإن الحملة شملت إجراء التحاليل لـ 100 من المخالطين في أنحاء المدينة، و40 موظفا للبنك الشعبي، وتجار السوق النموذجي، وأكثر من 100 شخص من سكان حي بنكيران.

توقيت جديد لإغلاق المقاهي والأسواق في طنجة للحد من انتشار فيروس “كورونا”

وسبق أن حددت السلطات المحلية الساعة الثالثة من زوال كل يوم، لإغلاق سوق القرب، وتحديد الساعة 6 من زوال كل يوم، لإغلاق المقاهي، التي توجد في حي بنكيران.

وجاء الإجراء المذكور بعد تسجيل العشرات من الإصابات، أغلبها مكونة من بؤر صناعية لتتحول إلى عائلية .

سلطات طنجة تغلق حي بنكيران بمتاريس

أغلقت سلطات طنجة منافذ منطقة حي بنكيران، من مقبرة حي العاليا في اتجاه مدخل سوق حومة الشوك، ومجموعة من الأحياء المجاورة، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد 19.

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وجاءت الإجراءات المذكورة بعد تسجيل العشرات من الاصابات، أغلبها مكونة من بؤر صناعية، وتقطن في حي بنكيران بحكم قربها من المنطقة الصناعية “أمغوغة”.

السلطات تشرع في تطبيق الحجر الصحي على المناطق الموبوءة في طنجة

شرعت السلطات المحلية في مقاطعة مغوغة، في فرض الحجر الصحي في المنطقة بإغلاق المحلات في الساعة الثامنة، وإلزامية ورقة الخروج الاستثنائية على المواطنين، وهي العملية، التي شملت أحياء “مغوغة، وحومة الشوك، والشرف، والسوريين..”، وشهدت العملية مجموعة من الاعتقالات، شملت مجموعة من الأشخاص غير الملتزمين بوضع الكمامة.

إغلاق سوق القرب في حي بنكيران بعد ظهور إصابات بكورونا في صفوف التجار

شرعت السلطات المحلية في مدينة طنجة في عملية إغلاق سوق القرب في حي بنكيران، بعد تسجيل إصابة 15 تاجرا بفيروس كورونا.

ودامت عملية الإغلاق لـ14 يوما، بإشراف قائد المنطقة، وأعوان السلطة، وذلك بوضع عارضات حديدية على طول مساحة السوق.

الساكنة تلتزم بالإجراءات

تجاوب سكان حي بن كيران مع الإجراءات، التي اتخذتها السلطات، كارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وإغلاق المحالات التجارية في الثامنة مساء، ما مكنهم من التغلب على الوباء بشكل سريع.

يذكر أن حي بنكيران في طنجة سجل 0 إصابة إلى حدود، أمس الاثنين، و40 إصابة منذ اتخاذ تشديد الإجراءات، قبل شهر، من طرف السلطات، بعد أن كان يسجل المئات من الإصابات، إذ سجلت مدينة طنجة 7 إصابات، أمس، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في حصيلتها اليومية.