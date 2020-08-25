اتصال هاتفي بين غانتس ونظيره الإماراتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، بحثا خلالها "تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة"، بحسب ما جاء وكالة الأبناء الإماراتية (وام)، مساء اليوم، الثلاثاء.

وذكرت الوكالة الرسمية الإماراتية أن المحادثة تركزت على معاهدة التحالف والتطبيع الرسمي للعلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

ونقل البيان عن الاثنين "قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة و تمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه".

كما نقل عنهما تطلعهما "إلي تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة".

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وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أن الموساد يسعى إلى بيع الإمارات أسلحة متطورة من صنع إسرائيل، ما يعارضه جهاز الأمن "تحسبا من تسرب خبرات إلى دول عدوة".

وأفادت الصحيفة بوجود صراع خفي يديره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بين مكتب رئيس الحكومة والموساد من جهة، وبين وزارة الأمن من جهة أخرى، لإبرام صفقات أسلحة إسرائيلية مع الإمارات.

ومن الناحية الرسمية، تصنف وزارة الأمن الإسرائيلية الإمارات على أنها دولة خاصة، بحيث لا يسمح بيع الأسلحة لها، لكنها في الواقع، وفقا للصحيفة، تُزود بمعدات عسكرية إسرائيلية عالية السرية منذ أكثر من ثماني سنوات.