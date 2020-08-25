الإصابات النشطة بفيروس كورونا في المجتمع العربي تتجاوز 5000

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّدت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، أن الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في المجتمع العربي قد تجاوزت خمسة آلاف حالة.

يأتي ذلك في وقت تطرّق فيه منسق كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور روني غَمزو، اليوم، إلى تزايد انتشار فيروس كورونا، وبخاصة في المجتمع العربي، موضحا أن "أمس (الإثنين) كان يوم تزايد انتشار الفيروس، واكتشفت حوالي 1900 إصابة. وهذا أول يوم في الفترة الأخيرة الذي أرى فيه تزايدا مقلقا قليلا. ونحن نرى مستوى انتشار متزايد ومقلق للفيروس في المجتمع العربي، وبصورة واسعة، في رهط، الطيرة، أم الفحم، كفر قاسم، سخنين والناصرة. وتوجد في هذه البلدات وتيرة مضاعفة وكبيرة".

وذكرت الهيئة أن "مجمل عدد الإصابات النشطة في المجتمع العربي بفيروس الكورونا لليوم الثلاثاء 25.08 الساعة 10:30 صباحا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، (وصل إلى) 5,067 إصابة مع تسجيل 1,971 إصابة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية".

وأوضحت أن "مجمل عدد الإصابات النشطة في المجتمع الإسرائيلي قد بلغ 21,368، مع تسجيل انخفاض بعدد الحالات النشطة في اليومين الأخرين (654)، وبهذا ترتفع نسبة الحالات النشطة في المجتمع العربي إلى أكثر من 23.7% من مجمل الإصابات النشطة في إسرائيل".

وتابعت الهيئة: "وسُجِّل ارتفاع بارز في عدد الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية في كل من الطيرة مع تسجيل 235 ومن ثم رهط مع تسجيل 157 حالة جديدة وأم الفحم مع 147 وسخنين وجديدة المكر بـ106 حالة".

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وأردفت: "أما من حيث مجمل عدد الإصابات النشطة فتبقى رهط في المكان الأول مع 364 حالة نشطة ومن ثم الطيرة 344 والناصرة 258 وأم الفحم 241 وكفر قاسم 231 وسخنين 202 والطيبة 195 ويركا 180 وجدية المكر 176 وعيلوط 162 إصابة نشطة".

وأشارت الهيئة إلى أنه "قد تم تصنيف 12 بلدة عربية بلدات حمراء وهم كل من الطيرة وكفر قاسم وجديدة المكر وعيلوط ودالية الكرمل وكفر برا والعزير وعسفيا واعبلين والشيخ دنون والمشهد والناعورة في حين أُدرجت 12 بلدة عربية أخرى في الدائرة البرتقالية القريبة للحمراء".

هذا، وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بوفاة 7 مرضى بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات بكورونا منذ بداية الجائحة إلى 856، فيما أصيب بالفيروس 1888 شخصا أمس، اكتشفوا خلال فحوصات أجريت لـ29,987 شخصا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية انتشار كورونا 105,252 شخصا، ويرقد في المستشفيات حاليا 424 مريضا بحالة خطيرة، بينهم 120 مريضا يخضعونن لتنفس اصطناعي. ويوجد حاليا 21,368 مصابا نشطا بكورونا، بينما عدد المتعافين بلغ 83,028 شخصا.

وقال مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إنه إذا ازدادت الضغوط على المستشفيات وارتفع عدد المسررين بحالة خطيرة إلى 600 أو 700، فإنه ينبغي دراسة فرض قيود جدية أكثر من أجل تقليص انتشار الفيروس.