فرنسا تبلغ إيران بقلقها من أنشطة طهران المثيرة للقلاقل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، أن بلاده أبلغت إيران بمخاوف تتعلق بإنهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة عليها.



وقال لودريان: "قلقون إزاء أنشطة طهران المثيرة للأزمات بمنطقة الشرق الأوسط"، موضحاً أنه أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بذلك.

وأشار إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعمل على إيجاد حل لهذه القضية، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني اجتماعا في أول سبتمبر/أيلول المقبل بفيينا، غداة توتر بين الولايات المتحدة والأوروبيين لرفضهم تجديد فرض عقوبات على طهران.

يأتي ذلك بعدما رفض الأوروبيون وقوى أخرى، الخميس، في الأمم المتحدة تفعيل الولايات المتحدة لآلية تمهد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران بحلول شهر.

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وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2018، وتشكك غالبية الدول على المستوى القانوني في قدرة الأمريكيين على الحفاظ على وضعهم كـ"مشاركين" في اتفاق فيينا 2015.

ونددت إيران، الجمعة، بتفعيل واشنطن آلية تهدف إلى إعادة فرض عقوبات دولية عليها، وقالت إنها تتوقع من الأمم المتحدة إحباط تلك الخطوة.

وكان بومبيو، دعا بقية أطراف الاتفاق النووي لتفعيل آلية سناباك ضد إيران، متعهداً بعدم سماح بلاده لطهران ببيع أسلحة تقليدية.

وقال بومبيو، الخميس، إن عدم تمديد حظر الأسلحة عليها سيكون خطأ جسيمًا، مؤكداً أن مليشيا حزب الله ووكلاء طهران بالعراق في وضع أسوأ بكثير من ذي قبل.

وأخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران. فيما سلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإخطار لمجلس الأمن الدولي.

وأكد الخطاب الأمريكي أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم عام 2015.