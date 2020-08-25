توقعات الطقس في الإمارات غدا الأربعاء

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، واحتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.. رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.



وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 18:30 والمد الثاني عند 07:53 والجزر الأول عند الساعة 11:20 والجزرالثاني عند الساعة 01:48.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند 14:40 والمد الثاني عند الساعة 05:10 والجزر الاول عند الساعة 09:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:10 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 32 85 25

دبــي 37 31 80 20

الشارقة 40 30 75 25

عجمان 38 31 70 20

أم القيوين 38 31 70 20

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رأس الخيمة 38 33 80 25

الفجيرة 33 28 90 55

العين 42 33 60 20

ليوا 39 29 80 20

الرويس 38 31 75 25

السلع 43 30 80 20

دلما 37 31 80 35

طنب الكبرى 37 30 85 30

طنب الصغرى 37 30 85 30

أبو موسى 37 30 85 30 .