شكرا لقرائتكم خبر عن ​الطوارئ والأزمات المحلي وهيئة الشارقة للتعليم يعتمدان الدراسة عن بعد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدراسة (عن بعد)، في المدارس الخاصة بالإمارة، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020- 2021، اعتباراً من الأحد 30 أغسطس، وحتى الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل.

Advertisements ووفقا لللبيان جاء ذلك حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، وبما يضمن نجاح انطلاقة العام الدراسي الجديد، مع المتابعة الميدانية لتطورات الوضع، متمنين عاماً دراسياً موفقاً للجميع.

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