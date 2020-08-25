شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: لن أترشح لرئاسة الحكومة وهذه أسبابي والان نبدء بالتفاصيل
وشكر الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم الثلاثاء "كل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معا".
وأعلن أنه لاحظ كسائر اللبنانيين "أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة".
وأضاف الحريري "انطلاقاً من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيرا وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي
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