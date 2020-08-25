شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني: الحوثيون مسؤولون عن استمرار الحرب التي قتلت الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

قال السفير البريطاني لدى اليمن بأن الحوثيون مسؤولون عن استمرار الحرب التي قتلت آلاف اليمنيين بلا مبرر. وأدان السفير الحوثيين الذين يقومون بعمليات عسكرية في مأرب ، مطالباً الحوثيين بالتعامل بجدية مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

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