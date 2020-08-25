شكرا لقرائتكم خبر عن 613 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في الكويت اليوم الثلاثاء ، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى.519

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 613 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 81 ألفا و 573 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 95 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 477 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 73 ألفا و.402