شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تنشر الجيش لتعزيز جهود مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن بلاده سوف تنشر الجيش لتعزيز جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف سانشيز إنه من بين الإجراءات الأخرى، سوف يتم نشر ألفي جندي للمساعدة في تعقب المخالطين للمصابين.

وحث رئيس الوزراء على "اليقظة والهدوء"، حيث يعد الوضع خطيرا فقط في بعض الأقاليم.

Advertisements

وقال سانشيز: "علينا استعادة السيطرة وكبح الموجة الثانية في أسرع وقت ممكن. لقد فعلناها بالفعل مرة، وسنفعلها مرة أخرى".

كما دعا رئيس الوزراء القادة الإقليميين إلى ضمان فعالية تطبيق التحذير من فيروس كورونا، وفي الوقت الحاضر لا يتوفر التطبيق إلا في سبعة أقاليم من أصل 17 اقليما في إسبانيا، وهي التي تسمى بالمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأضاف سانشيز إن الزعماء الإقليميين يمكن أن يطلبوا فرض حالة طوارئ محلية إذا لزم الأمر، وذلك في مواجهة انتقادات المعارضة بأن الحكومة لا تبذل الجهد الكافي.