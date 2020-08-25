حمدوك: نثق في التوصل لإتفاق بشأن "سد النهضة" عبر الحوار

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قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإثيوبي آبى أحمد: نثق في التوصل لإتفاق بشأن سد النهضة عبر الحوار

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