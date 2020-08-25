شكرا لقرائتكم خبر عن 32ر17 متراً .. ارتفاع تاريخي لمنسوب النيل الأزرق في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
وطبقا لوكالة الأنباء السودانية ( سونا ) اليوم ، كان أعلى ارتفاع سجل في الخرطوم منذ بدء تسجيل مناسيب النيل قبل أكثر من مئة عام حدث في اليوم الأول من سبتمبر الماضي وبلغ 26ر17 مترا .
ووفق الوكالة، سجل فيضان 1946 الشهير، والذي أحدث خسائر فادحة في البلاد، ارتفاعا بلغ 14ر17 مترا، أي أقل من مستوى اليوم بـ 18 سنتيمترا.
وأرجع مصدر في وزارة الري ارتفاع المنسوب في الخرطوم لزيادة معدل الامطار على الهضبة الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية إضافة إلى ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.
ودعا المصدر المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن الأجهزة الفنية المختصة تراقب الموقف على مدار الساعة من غرفة عمليات مركزية في الوزارة.
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