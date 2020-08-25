شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا: سنعمل مع الخرطوم على قضايا السلام والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء اثيوبيا بأن دولته ستعمل مع السودان على قضايا السلام والتنمية. وأضاف قائلاً "أجرينا مباحثات حول القضايا الثنائية والإقليمية"

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