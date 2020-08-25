سوريا: الأسد يكلف عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

هجوم على مدرعة روسية في سوريا دمشق ـ عواصم ـ وكالات: كلف الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان رئاسي سوري أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا ” ، إن الأسد أصدر مرسوما يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في سوريا. وبحسب الدستور السوري، فإن الحكومة السورية تستقيل بعد أداء مجلس الشعب القسم، والذي جرى في 10 اغسطس الجاري، وتصبح حكومة تسير أعمال .

على صعيد آخر، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن مركبة روسية مدرعة تعرضت لهجوم خلال دورية روسية تركية مشتركة بمحافظة إدلب السورية.وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين.

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