إيران و(الطاقة الذرية) يصفان محاثتهمابـ(البناءة)

طهران ـ وكالات:

نُقل عن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران قوله إن المحادثات مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت بناءة، وذلك بعد لقائه بجروسي الذي جاء إلى إيران لطلب السماح للمفتشين بدخول موقعين ذريين سابقين تدور الشبهات حولهما.

ونسبت وكالة أنباء الطلبة إلى صالحي قوله “كانت محادثتنا بناءة للغاية. جرى الاتفاق على أن تضطلع الوكالة بمسؤولياتها المستقلة والمهنية وأن تنفذ إيران التزاماتها القانونية”.

وأضاف “صفحة جديدة من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ”.

كان مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد أصدر قرارا في يونيو للضغط على إيران حتى تسمح للمفتشين بدخول الموقعين لأنهما ربما ما زالا يحتويان على مواد نووية غير معلن عنها أو بقايا لها.

وقال جروسي يوم السبت إنه سيتناول “القضايا العالقة وبخاصة قضية الدخول”.

وأضاف بعد اجتماعه بصالحي “لا يوجد نهج سياسي تجاه إيران… هناك قضايا بحاجة للتعامل معها… هذا لا يعني نهجا سياسيا تجاه إيران”.

وقالت طهران الاثنين إن زيارة جروسي “ستعزز الروابط وتبني الثقة” بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما كانت خطوات الوكالة تستند إلى الحياد والاستقلالية وطالما نأت بنفسها عن الضغوط السياسية لدول أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جروسي قوله “لن تسمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدول ثالثة بالتأثير على علاقاتها مع أي دولة”.

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