مباحثات سودانية إثيوبية .. وبومبيو يصل الخرطوم في رحلة مباشرة من إسرائيل

استئناف محاكمة البشير في (انقلاب 1989)

الخرطوم ـ وكالات:

انطلقت مباحثات سودانية إثيوبية في الخرطوم أمس برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد. وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، يضم الجانب السوداني في المباحثات وزراء شؤون مجلس الوزراء والخارجية والثقافة والإعلام والطاقة والتعدين والري والموارد المائية, في حين يضم الجانب الإثيوبي وزراء الخارجية والدفاع والري. وأشارت “سونا” إلى أن المباحثات ستتناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. من جهة أخرى وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى السودان قادما من إسرائيل، في إطار ما وصفها بأول رحلة رسمية دون توقف بين إسرائيل والسودان.وقال بومبيو على تويتر “يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان”. والتقى بومبيو برئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس السيادة الحاكم خلال توقفه لفترة وجيزة في الخرطوم لمناقشة الدعم الأميركي للحكومة التي يقودها المدنيون، وفقا لما قالته وزارة الخارجية الأميركية. على صعيد آخر، استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا، جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين فى قضية انقلاب يونيو 1989. وذكرت وكالة الأنباء السودانية”سونا” أن ذلك جاء بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح ثلاثة من المتهمين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، بالضمانة. وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.