الجزائر تنظم استفتاء على الدستور الجديد أول نوفمبر

الجزائر ـ رويترز: قالت الرئاسة الجزائرية إنه تم تحديد الأول من نوفمبر موعدا لإجراء استفتاء على دستور جديد يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دورا أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهورا للمطالبة بإصلاحات.

وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر ، مرارا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.

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