الجيش الجزائري يدمر 7 مخابئ لـ"فلول" الإرهاب بالجبال

يونس بورنان - الخليج 365 - الجزائرالثلاثاء 2020/8/25 07:21 م بتوقيت أبوظبي
تمكن الجيش الجزائري من تدمير 7 مخابئ لفلول الجماعات الإرهابية المتمركزة في المرتفعات الجبلية الواقعة شرق ووسط البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن مفرزة تابعة للجيش (وحدة عسكرية) تمكنت خلال الفترة من 19 إلى 24 أغسطس/ آب من تدمير 7 مخابئ للجماعات الإرهابية خلال عمليتي بحث وتمشيط بمحافظتي باتنة (شرق) وبومرداس (وسط).
بالإضافة إلى تدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بمحافظة المدية، التي تتواصل بها حملة عسكرية واسعة للقضاء على بقايا الجماعات الإرهابية في واحدة من أقدم وأخطر معاقل الإرهابيين سنوات التسعينات.
وأكد البيان أن العمليات المتواصلة تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، "وتعكس نوعية مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة".
وحذر قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، الجمعة، من حساسية الوضع الذي تمر به البلاد، ووصفها بـ"المرحلة الاستثنائية والدقيقة".
وشدد على ضرورة تطوير وتنمية القدرات العسكرية لضباط الجيش، مشيراً إلى أن ذلك بات حتمياً في "ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ بلادنا المعاصر".
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