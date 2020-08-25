طائرة تجسس أمريكية "تحلق" بالتوتر مع الصين

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/8/25 07:11 م بتوقيت أبوظبي
قدمت الصين "احتجاجا شديد اللهجة" للولايات المتحدة عقب تحليق طائرة تجسس أمريكية من طراز يو-تو فوق منطقة محظور الطيران خلال تدريبات للجيش الصيني.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء، إن بلاده حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها "استفزاز سافر".
وخلال الأسابيع الأخيرة تدهورت العلاقات بين البلدين، حيث قررت الصين إغلاق قنصلية شينغدو، في رد فعل على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة تجاه قنصلية بكين في هيوستن.
وبررت الصين إغلاقها بأنه "دور مشروع وضروري على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة".
واتهمت موظفين في البعثة الأمريكية بتعريض الأمن والمصالح الصينية للخطر، وهو ما تحدث عنه المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين.
في المقابل، تحدث مسؤولون في واشنطن عن جهود "غير مقبولة" تقوم بها القنصلية الصينية في هيوستن لـ"سرقة أسرار شركات أمريكية وأبحاث طبية وعلمية".
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