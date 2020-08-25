عباس يبلغ بريطانيا استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

داوود عودة - القدسالثلاثاء 2020/8/25 06:51 م بتوقيت أبوظبي
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا استعداده الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى.
جاء ذلك خلال استقبال عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لوزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، الذي قام بزيارة إلى إسرائيل وفلسطين اليوم.
وقال الرئيس الفلسطيني: "نقدر كل ما تقدمه بريطانيا من مساعدات لدعم بناء مؤسساتنا والنهوض باقتصادنا الوطني".
وأضاف: "نقول إنه قد حان وقت اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العدالة، ويبعث الأمل ويعمل على تثبيت حل الدولتين على أساس حدود العام 1967 لتعيش فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار".
وتابع: "لقد أكدت لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصالي السابق معه على التزامنا بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف: "نحن على استعداد للذهاب إلى المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى، والتزامنا ثابت بمحاربة الإرهاب العالمي".
وتابع عباس: "كما أننا نواصل مساعينا للمصالحة الفلسطينية وصولاً للانتخابات العامة".
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