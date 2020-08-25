شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 69 ألف فحص كورونا و172 حالة شفاء جديدة بالامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، إجراء أكثر من 69 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم. Advertisements وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 339 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وأعلنت الوزارة شفاء 172 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

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