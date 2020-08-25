نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات نعمة للسلام والاستقرار الإقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصفقة مع الإمارات بأنها «نعمة للسلام والاستقرار الإقليمي».



وأضاف: «أعتقد أن ذلك ينبئ بحقبة جديدة، حيث يمكن أن تقوم دول أخرى بالخطوة ذاتها». وقال نتنياهو أيضاً: «آمل أن يكون لدينا أخبار سارة في المستقبل القريب».

ووصف نتنياهو اتفاق بلاده مع الإمارات، الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يبرم مع دولة عربية منذ ربع قرن، بأنه «تحالف المعتدلين ضد الراديكاليين».

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وتابع: «بمساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية بومبيو، تمكنا من التوصل لهذا القرار، للمساهمة في استقرار المنطقة، وهذا سيفتح لنا عهداً جديداً، وتحدثنا أيضاً عن انضمام دول أخرى، ربما في المستقبل القريب».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «بالنسبة لي فإن الأمر منطقي، فهناك اثنان من أهم اقتصادين في العالم يعملان من خلال الابتكار، هما إسرائيل والإمارات، ومن خلال دعم الولايات المتحدة، سنتمكن من الوصول إلى اتفاق عالمي».

واعتبر نتنياهو أن هذه المعاهدة «ستؤدي إلى التغيير، كونها أول مرة منذ 25 عاماً نشهد اتفاقاً للسلام»، لافتاً إلى أنها جاءت بعد 4 عقود من السلام مع مصر، وأكثر من عقدين ونصف العقد من السلام مع الأردن، قائلاً: «متأكد من أننا سنستمر بفعل ذلك للأجيال المقبلة».

وتأتي جولة بومبيو بعد نحو عشرة أيام من الإعلان عن اتفاق لإقامة علاقات ثنائية طبيعية بين إسرائيل والإمارات؛ وتأمل واشنطن وإسرائيل إقامة مزيد من العلاقات مع دول المنطقة