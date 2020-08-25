دولة الإمارات تؤكد حرصها على استقرار جمهورية مالي ومنطقة الساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الوضع في جمهورية مالي. وأجرت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي اتصالات مع عدد من المنظمات الأفريقية أكدت خلالها حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الأفريقي.



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وقالت ريم الهاشمي في تصريح صحافي اليوم إنّها تتابع "التطورات في مالي بشكل متواصل".

وأوضحت أنّها تواصلت مع كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع الحالي في مالي، مشيرة في هذا الإطار إلى أنّ اتصالاتها مع هذه المنظمات "أعادت التأكيد على التزامات دولة الإمارات وحرصها على أمن واستقرار جمهورية مالي ومجموعة دول منطقة الساحل".

وتؤكد الإمارات العربية المتحدة على أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وعلى ضرورة الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية للأمن العالمي.