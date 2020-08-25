بومبيو: آمل أن أرى دولاً عربية أخرى تنضم للخطوة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن أملهما في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل. وبدأ بومبيو زيارة لإسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام. والتقى بومبيو، الذي كان يضع كمامة بألوان علم بلده، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



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وقال خلال مؤتمر صحافي عقده مع نتنياهو: «آمل أن أرى دولاً عربية أخرى تنضم للخطوة الإماراتية». وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى الفرصة التي تنتظر شركاء المستقبل «للعمل جنباً إلى جنب والاعتراف بدولة إسرائيل».

وتابع بومبيو: «إنه يتم العمل من أجل أن يصبح الشرق الأوسط منطقة أكثر استقراراً، وأن نبني علاقات اقتصادية، ونؤمن فرصاً للابتكار، والآن نفتح المجال لهذا من خلال التعاون بين إسرائيل والإمارات، وعلينا خلق كل الفرص لتحقيق ذلك». وقال: «نملك أكثر من 20 عاماً من العلاقات الأمنية مع الإمارات، حيث تعاونّا في مجال التكنولوجيا والإمدادات العسكرية».

وقال بومبيو، في تغريدة له بحسابه على موقع «تويتر»، عقب وصوله إلى إسرائيل أمس: «إن ذلك الإنجاز الدبلوماسي التاريخي من شأنه تعزيز السلام في الشرق الأوسط، ودليل على رؤية القيادات في كل من الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة»