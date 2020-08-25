محاكم دبي تجري أكثر من 90 فحص كورونا لموظفيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قامت محاكم دبي متمثلة بفريق «إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بالتعاون مع مجموعة «بي اس» للرعاية الصحية، بإجراء أكثر من 90 فحصاً لـ«كوفيد 19» للموظفين مجاناً، للتأكد من خلو شريحة كبيرة من الموظفين من الفيروس، لتحقيق السلامة العامة لدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

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وأوضح عبدالواحد كلداري رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «أن صحة وسلامة الموظفين من أولوياتنا، وذلك من خلال تحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام ببرامج الوقاية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية من أجل حمايتهم من هذا المرض، واتباع بروتوكولات الوقاية، مثل برامج التعقيم وتطبيق التباعد الجسدي، من أجل الوقاية من كورونا، وتحقيق السلامة للجميع».

ومن جانبه قال ثاني خميس رئيس شعبة الخدمات العامة: «قامت الدائرة بتوفير جميع الاحتياجات الاحترازية لجميع الموظفين لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، حيث تُعد السلامة والصحّة المهنيّة من الأمور الأساسيّة التي أصبحت محوراً يهم كل المسؤولين وطاقم الإدارة بأي بيئة عمل، وذلك لأنّ هناك علاقة قوية ومتينة بين نجاح العمل واستمرار تقدمه وصحة الموظفين».