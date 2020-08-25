​الطوارئ والأزمات المحلي وهيئة الشارقة للتعليم يعتمدان الدراسة عن بعد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدراسة (عن بعد)، في المدارس الخاصة بالإمارة، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020- 2021، اعتباراً من الأحد 30 أغسطس، وحتى الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل.



ووفقا لللبيان جاء ذلك حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، وبما يضمن نجاح انطلاقة العام الدراسي الجديد، مع المتابعة الميدانية لتطورات الوضع، متمنين عاماً دراسياً موفقاً للجميع.

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