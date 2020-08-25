رسالة شديدة اللهجة من الولايات المتحدة لـ أردوغان: استضافتك مسئولي حماس سيعزل تركيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتراضها للقاء الذي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة حركة حماس الفلسطينية موضعين على لائحة الإرهاب الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن استمرار تلك العلاقات سيؤدي إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة استضافة أردوغان لإثنين من قادة حماس في اسطنبول في الـ 22 من أغسطس الماضي.

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وأوضح البيان أن الولايات المتحدة "تعتبر حماس منظمة إرهابية"، مضيفة أنها وضعت في السابق مكافأة مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال واحد من عضوي المنظمة كان أردوغان قد التقى بهما من قبل.

يأتي هذا بعدما استقبل أردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، في قصر "وحيد الدين" بإسطنبول.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، رئيسا الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.