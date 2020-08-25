«أمر مصيري».. الري تكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة وسياسة «النفس الطويل»

قالت وزارة الموارد المائية والري إن مصر تتبع سياسة النفس الطويل في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد السباعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، الذي يعرض على فضائية "MBC مصر 2"، صباح اليوم الثلاثاء، استكمال مفاوضات سد النهضة، بأنها "أمر مصيري تحتاج لنفس طويل".

وأضاف السباعي أن إثيوبيا "تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وتقديم أقل قدر من التنازلات، وهو ما يحاول أن يفعله أي طرف في أي مرحلة تفاوضية".

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وأعرب المتحدث عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية الفنية والقانونية خلال جولة المفاوضات الحالية، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل".

وأضاف السباعي أن هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، مشيرأً إلى أنه سيتم رفع التقرير النهائي الخاص بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، كان قد صرح بأن "الرواية المصرية التي تدعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع."