شكرا لقرائتكم خبر عن 243 قانونا الحصاد التشريعى لمجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، الموافقة على 233 مشروع قانون مقدم من الحكومة فضلا عن 10 مشروعات أخري مقدمة من النواب بإجمالي 2490 مادة، والتي أكد التقرير البرلماني للمجلس أن إقرارها كانت ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات ولها أثر إيجابى على كافة الأصعدة.

ونستعرض في السطور الأتية أبرز التشريعات في المجالات والقطاعات المختلفة :

مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته:

1. مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

2. مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

3. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

4. مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

5. مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

8. مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

9. مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

10. مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.

11. مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

12. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

13. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

14. مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

15. مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري.

16. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.

17ـ مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا.

18. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

19.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

20 مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية.

مجال الدفاع والحفاظ علي الأمن وحماية مقدرات الوطن:

1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

3. مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

5. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

والاتجار فيها.

6. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

8. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء

كلية طب بالقوات المسلحة

9. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

10. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

11. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي

12. مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر

بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

13. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

14ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

مجال التعليم والثقافة والإعلام:

1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

3. مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

4. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

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فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب:

1. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

3. مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين

4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية

5. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

6. مشروع قانون بعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017

7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

8. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012

9. مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

10. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009

11. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

12. مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

13. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015

14. مشروع قانون بتعديل قانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

15. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012

في مجال الثروة البترولية:

ناقش المجلس نحو 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية

في مجال الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والطيران المدني:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

في المجال السياسي :

1. مشروع قانون بشأن قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

2. مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب

3. مشروع قانون بشأن قانون مجلس الشيوخ

في مجال الأوقاف والشؤون الدينية:

1-مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

2- مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات

في المجال المالي:

1. مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020

2. مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

3. عدد (49) مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019.

4. مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019.

5. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019.

6. مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

7. مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

8. مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021 العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019-2020/2021-2021/2022).

9. عدد (54) مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021

10. مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

11. مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.