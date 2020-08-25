شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة تتلقى 55 شكوى ورقية وإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشكاوى بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول بكامل أعضائها بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة .

فى بداية الاجتماع أكد رئيس الهيئة على ضرورة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للهيئة والتعامل معها بكل جدية بما يخدم المصلحة العامة للصحافة القومية، لافتا إلى أن الهدف في تشكيل اللجان المتنوعة بالهيئة هو مساعدة المؤسسات الصحفية على تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى المهني ليتماشى مع مرحلة التطوير التي ستشهدها المؤسسات الصحفية على كافة المستويات.

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ومن جانبه قال وليد عبد العزيز رئيس لجنة الشكاوى، إن الهيئة تلقت حتى الأن 27 شكوى ورقية و 28 شكوى الكترونية وتم حل أكثر من 50 % منها وجارى بحث الشكاوى الأخرى، مؤكدا انه سيتم وضع ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى لسرعة وصولها إلى الهيئة والتحقق منها، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وقد حضر الاجتماع أسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة وكل من محمد عبد الله ومحسن الميرى أعضاء اللجنة.