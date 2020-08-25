إعلامى إخوانى هارب يصف الإخوان بـ"جماعة الذباب الإلكترونى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن محمد القدوسى انحاز للإخوان ضد الدولة المصرية وظهر على شاشاتهم الممولة من أمير الدوحة تميم بن حمد، إلا أنه بعد هذه السنوات خرج لسب ويلعن فى قيادات الإخوان، واصفا إياهم بالموتى التى تغطى جثمانيهم بالذباب، كما وصف جماعة الإخوان الإرهابية بجماعة الذباب الإلكترونى.
وقال "القدوسى" الهارب خارج البلاد، فى مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "جماعة الذباب الإلكترونى، الإخوان سابقا، ألا تعسا لقيادة ضيعت وطنا ودينا وشبابا وجماعة كانت تحمل خيرا كثيرا، متسائلا لماذا يكون بعضهم تافها وحقيرا؟ لأن العرق دساس، وهو من سلسال تفاهة وحقارة".
وواصل "القدوسى" هجومه على قيادات الإخوان، قائلا: "من علامات الموت أن يغطى الذباب الجسد، وهذه حال قيادة الإخوان، لم يبق منها إلا ذباب يطن" مضيفًا: "تذكروا أن قيادة الإخوان عملت غرف محادثة ومجموعات وكلفت بكتابة مقالات لتضليل الناس".
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