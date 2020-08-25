شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشكل لجنة إعداد انتخابات النقابات الفرعية و"جمعيات الدمج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رجائى عطية نقيب المحامين، تشكيل اللجنة المختصة بالإعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية والجمعيات العمومية للدمج، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس النقابة العامة بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 بإجراء انتخابات النقابات الفرعية – والدعوة لعقد جمعية عمومية لدمج النقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، وعلى الموافقة على تشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لعقد جمعيات الدمج وإجراء الانتخابات.

و قال عطية إنه تقرر تشكيل لجنة رئيسية بالنقابة العامة للمحامين للإعداد لإجراء الانتخابات الخاصة بالنقابات الفرعية، وكذا عقد الجمعيات العمومية المتعلقة بالدمج من :

1- مجدي سخي رئيساً للجنة

2- حسين الجمال مقرراً للجنة

3- صلاح سليمان أميناً للجنة

4- فاطمة الزهراء عضو

5- عبد المجيد هارون عضو

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6- عبد الحفيظ الروبي عضو

7- امحمد نجيب عضو

وأوضح رجائى عطية أن مهمة اللجنة، الإعداد والتجهيز لإجراء عملية الانتخاب والدمج بدءً من الإعلان، وتحديد المواعيد، وضبط الجداول، وتحديد اللجان، وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأيضاً حصر وتحديد الجزئيات بكل محكمة ابتدائية لتحديد عدد أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن للجنة أو لرئيسها الاستعانة بموظفين النقابة العامة أو الفرعية من ذوي الخبرة في هذا المجال، وندبهم للعمل والتفرغ له، وتقرير صرف البدل المناسب لهم عن ذلك العمل وفقاً للمتبع.

وتابع رجائى عطية :" تختص اللجنة بالاتفاق مع أي من الجهات القضائية للإشراف على عملية إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج وإجراء العملية الانتخابية، يكون للجنة أو رئيسها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وكل ما يخص إجراء الانتخابات وتجهيز المستندات اللازمة لتلك العملية ، ينفذ هذا القرار من تاريخ صدروه وتبلغ جميع الإدارات".