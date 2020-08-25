ارتفاع حصيلة القتلى إثر انهيار مبنى في الهند إلى 13

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى إثر انهيار مبنى سكني في غرب الهند إلى 13 شخصا، الثلاثاء، فيما استمر عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين في موقع الحادث.

وسقط المبنى المكون من خمسة طوابق، والذي تردد أنه كان يضم عدة عائلات، في منطقة رايجاد بولاية ماهاراشترا مساء أمس الاثنين.

وقال نيدهي تشودري كبير مسؤولي منطقة رايجاد من الموقع الذي استمرت به عمليات الإنقاذ بمساعدة فرق القوة الوطنية للاستجابة للكوارث "تم انتشال 11 جثة أخرى من تحت الأنقاض على مدار اليوم، مما رفع عدد القتلى إلى 13".

حظي عمال الإنقاذ بلحظة قصيرة من الارتياح عندما انتشلوا طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات وهو على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 19 ساعة من الانهيار. وأظهرت لقطات بثتها القنوات الإخبارية رجال الإنقاذ وهم يصفقون بفرح بعد إخراج الطفل من تحت الأنقاض.

وقال تشودري إن سبعة جرحى آخرين تم إنقاذهم الليلة الماضية، ويخضعون للعلاج في مستشفى قريب.

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وأضاف أن "أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. ومن المرجح أن تستمر عمليات الإنقاذ حتى الصباح".

وكان يُخشى في البداية أن يكون أكثر من 70 شخصا محاصرين، لكن قائد شرطة رايجاد، أنيل باراسكار قال إن نحو 60 شخصا تمكنوا من الفرار بمجرد أن شعروا بالاهتزازات عندما بدأ المبنى في الانهيار. ونفى المسؤولون تقارير إعلامية تفيد بإنقاذهم.

وتشتبه الشرطة في أن المبنى الذي تم تشييده منذ سبع سنوات به عيوب هيكلية. وتم رفع دعوى جنائية ضد الجهة التي تولت بنائه.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن حزنه بشأن الحادث، وأصدر تعليمات للسلطات المحلية بتقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

وانهيار المباني أمر شائع في الهند، وعادة ما يكون ذلك بسبب البناء الرديء، والمواد المتدنية الجودة وتجاهل اللوائح. ويحدث العديد من هذه الحوادث خلال موسم الأمطار.