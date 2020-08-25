الإعدام لزوجة وعشيقها قتلا الزوج وألقياه داخل مصرف في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار إبراهيم الطرابلي، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لزوجة شابة وعشيقها قتلا الزوج وألقياه داخل مصرف في البحيرة.
ترجع وقائع الجريمة إلى يونيو 2019 عندما عثر أهالي علي جثة "سعد.م.ع" 32 عاما، ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار.
وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة هي زوجة المجني عليه "زينب.س.ع" 23 عامًا، وعشيقها " أسامة.ا.ج" 32 عامًا، وجرى ضبطهما وتقديمها للمحاكمة.
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