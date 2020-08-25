مرصد الأزهر:"بوكو حرام" تبحث عن مقاتلين جدد من مخيمات اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن أنشطة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا ودول الجوار أدت إلى إجبار عشرات الآلاف على النزوح بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأشاد المرصد، في بيان له، الثلاثاء، بالعمليات التي شنتها القوات النيجيرية والتشادية - في الآونة الأخيرة - والتي عرقلت جماعة "بوكو حرام" من الوصول إلى الإمدادات المهمة، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف عناصرها. كل ذلك دفع بوكو حرام إلى سد ذلك العجز بالبحث عن مقاتلين جدد حتى ولو كان على حساب اللاجئين.

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وحذَّر المرصد من تفاقم مشكلة اللاجئين داخل القارة الإفريقية، وطالب في العديد من التقارير الصادرة عنه، والخاصة بشئون اللاجئين بمحاولة إيجاد حلول جذرية وسريعة لتلك المشكلة، إلا أن الأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وبالتحديد داخل الأراضي النيجيرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه جماعة "بوكو حرام" تعاني من نقص في مواردها البشرية نتيجة لخسارة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات النيجيرية والتشادية، وراحت تبحث في مخيمات اللاجئين عن مقاتلين جدد تجندهم للانضمام إلى صفوفها، مما يشير إلى أنها تستغل الحالة السيئة والظروف التي يمر بها اللاجئون في ظل أزمة كورونا، للانضمام إلى صفوفها كطوق نجاه مزيف لتحقيق مآربها.

وفي هذا السياق حذر "عمر زولوم"؛ حاكم ولاية "بورنو" بشمال شرق نيجيريا من أن متمردي "بوكو حرام" يتفاوضون مع لاجئين لتجنيدهم في صفوفها، واصفًا الوضع المقلق، وقال: "إذا لم يتمكن اللاجئون الذين يعيشون في المخيمات من العودة إلى بيوتهم، قد يضطرون إلى الانضمام إلى "بوكو حرام". كما دعا الجيش إلى مضاعفة جهوده لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم.