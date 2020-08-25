تحديد قيمة غرامة المتر المخالف مقابل التصالح بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم :

حددت محافظة شمال سيناء قيمة المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة "سكني، تجاري، إداري، صناعي".

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان رسمي أن قيمة التصالح للمباني السكنية تبلغ 500 جنيه للمتر المسطح بمناطق ساحل البحر وشارع الفاتح وقرية الريفيرا بالريسة وأرض الجمعيات بالكيلو 17، و400 جنيه للمنطقة المحصورة بين ساحل البحر وطريق «العريش- رفح» والحدود الإدارية مع مركز الشيخ زويد.

وأضاف المحافظ، أن قيمة التصالح للمباني السكنية بالمنطقة المحصورة بين طريق «العريش/ رفح» وشارع الفاتح بالعريش تتراوح بين 400 و240 جنيهًا حسب مساحة الشارع الذي تطل عليه، وما بين 350 و 210 جنيهات للمنطقة المحصورة بين شارع الفاتح ومسار السكة الحديد المقترح، وما بين 325 و 195 جنيهًا للمنطقة المحصورة بين شارع الفاتح ومسار الطريق الدائري الجديد، وما بين 125 و 75 جنيها للمنطقة المحصورة ما بين خط السكة الحديد المقترح والحدود الإدارية مع مركز الحسنة.

وأشار المحافظ إلى أن قيمة المتر المسطح للمباني بمختلف أحياء مدينة بئر العبد يتراوح بين 350 و105 جنيهات بحسب مساحة الشارع الذي تطل عليه، بينما يبلغ سعر المتر المسطح للمباني السكنية في القرى الرئيسية ما بين 75 و45 جنيهًا بحسب مساحة الشارع الذي تطل عليه، وبالنسبة للتجمعات والتوابع يقدر المتر ما بين 40 و25 جنيها بحسب مساحة الشارع الذي تطل عليه.