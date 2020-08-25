"التعليم" تكشف عن موعد انتهاء أعمال فحص تظلمات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال مراجعة تظلمات الطلاب ما زالت مستمرة.

وأضاف حجازي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة لتظلمات طلاب الثانوية العامة نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أنه تتم المراجعة بصورة دقيقة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة لمواجهة كورونا.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تلقت عددًا كبيرًا من التظلمات تجاوزت ٦٠ ألف تظلم، مؤكدًا أن هناك بعض الطلاب حصلوا على درجات خلال عمليات التظلم تتراوح من نصف درجة حتى ٥ درجات.

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وتابع نائب الوزير لشؤون المعلمين بأنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع، تباعًا، طبقًا لما يرد إلى لجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg

ونوه حجازي بأن أعمال التظلمات تتم وَفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة؛ لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا يقل تأمينًا عما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أية درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان؛ لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يومًا).