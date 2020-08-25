بنك QNB يوقع بروتوكولًا مع غرفة الإسكندرية التجارية لتسهيل الخدمات المصرفية إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لتيسير حصول أعضاء الغرفة على الخدمات المصرفية المختلفة التي يقدمها البنك وخاصة الرقمية منها، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء.

ووقع البروتوكول كلًا من محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي، وأحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وذكر البيان أن البروتوكول إلى وضع آليات وأطر للتعاون المشترك بين بنك QNB الأهلي والغرفة التجارية بالإسكندرية، أقدم الغرف التجارية في مصر وأفريقيا والدول العربية ودول حوض البحر المتوسط.

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وقال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي إن "توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتي انطلاقا من استراتيجيته للارتقاء بالخدمات المصرفية وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أعضاء الغرف التجارية واتحادها العام على مستوى الجمهورية وتقديم خدمات مصرفية مميزة لهم".

ويعد QNBأول بنك مصري يقدم برامج متكاملة لخدمة السلاسل التجارية ونموذج أعمال B2B، والتي تعتبر طفرة في التحول للمدفوعات الرقمية المتطورة، بحسب البيان.

ينطوي البروتوكول على إتاحة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا ماكينات البيع الإلكترونية POS لأعضاء الغرفة، وهي وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات الكترونيا من العملاء، الأمر الذي يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية، علاوة على تقنية ال QR code "رمز الاستجابة السريع" والذي يمثل نقلة جديدة في التطور السريع الذي تشهده الخدمات المالية الرقمية حيث يتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت.

وقال البيان إن أعضاء الغرفة سيتمتعون بباقة ائتمانية متميزة تم تصميمها خصيصا لهم بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية، وتقدم الباقة بأسعار تنافسية ومقابل استيفاء مستندات وشروط مبسطة لتلبية احتياجات التجار بمختلف أحجامهم.