منظمة الصحة: 172 دولة تتعاون في خطة عالمية للقاحات كوفيد-19

قالت منظمة الصحة العالمية ،أمس الاثنين، إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض كوفيد-19.
و أضافت المنظمة أن هناك حاجة لمزيد من التمويل وعلى الدول تقديم تعهدات مُلزمة.
وقال مسؤولو المنظمة إن أمام الدول الراغبة في أن تصبح جزءا من خطة "كوفاكس" العالمية حتى تاريخ 31 أوت لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 سبتمبر وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول التاسع من أكتوبر
والهدف من مبادرة "كوفاكس" التي يشترك في قيادتها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، هو ضمان التوفير العالمي العادل للقاحات "كوفيد-19" بمجرد تطويرها والتصريح باستخدامها
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