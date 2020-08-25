اخبار العالم

مقتل طفل وجرح آخرين في تفجير بعبوة ناسفة في درعا السورية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

 

قتل طفل وأصيب أربعة مدنيين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في مدينة داعل بريف درعا جنوبي سوريا

ونقلت وكالة سانا عن قيادة شرطة درعا أن العبوة انفجرت الليلة الماضية قرب دوار مدينة داعل في ريف درعا الشمالي، وأشار المصدر إلى أن المصابين نقلوا إلى

المشفى وتراوحت إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطرة، ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية.

بينما ذكرت صفحات محلية في محافظة درعا أن الطفل المتوفى هو "مالك شادي أبو زريق" (7 سنوات) وهو من بلدة نصيب في الريف الشرقي لدرعا،

Advertisements

وأضافت أن المستهدف بالانفجار كان هو أحد "القياديين في مجموعة تابعة للأمن العسكري في درعا"
وقالت إن القيادي كان يستقل إحدى السيارات المدنية التي تم استهدافها بعبوة ناسفة، ومن ثم بإطلاق نار مباشر.

وذكرت بعض الصفحات أن الضحايا جميعهم يحملون كنية أبو زريق، وأن بين المصابين طفلين، أحدهما في السادسة، والثاني في العاشرة من العمر، إضافة إلى شابين أحدهما عمره 17 عاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفل وجرح آخرين في تفجير بعبوة ناسفة في درعا السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا